14:03 21.05.2026 (обновлено: 18:21 21.05.2026)
Ефимов: станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" готова более чем на 80%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" строящейся Рублево-Архангельской линии готова более чем на 80%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На площадке завершаются земляные и монолитные работы, выполняется обратная засыпка котлована. Сейчас почти закончено оформление путевых стен платформенного участка – уже смонтированы буквы названия станции, пол платформы выложен гранитом, продолжается облицовка потолка и колонн", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что площадь отделочных работ в пассажирской зоне станции составит почти 16 тысяч квадратных метров, а в настоящее время они затронули уже более 10 тысяч "квадратов".
Также в сообщении указывается, что в рамках проекта смонтируют более 643 километров кабеля, более 23 километров трубопроводов и около 6,2 километра воздуховодов.
Рублево-Архангельская линия метро протяженностью более 27 километров будет включать 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. При этом станция "Бульвар Генерала Карбышева" в ее составе поможет улучшить транспортную доступность столичных районов Хорошево-Мневники и Щукино.
Ранее мэр города Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской ветки метро. Он также поделился, как проходит активное строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метрополитена.
 
