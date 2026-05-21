14:11 21.05.2026
В Европе зафиксировали рекордную заболеваемость сифилисом и гонореей

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
  • В Европе в 2024 году зафиксировали рекордную заболеваемость сифилисом и гонореей за более чем десятилетие.
  • Число случаев гонореи в 2024 году выросло на 303% с 2015 года, а число случаев сифилиса увеличилось вдвое за этот же период.
  • Хламидиоз остается наиболее часто регистрируемой инфекцией, передающейся половым путем в Европе.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рекордные более чем за десятилетие показатели заболеваемости половыми инфекциями, включая сифилис и гонорею, были зафиксированы в Европе в 2024 году, следует из опубликованного в четверг отчета Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
"Последние ежегодные эпидемиологические отчеты указывают на резкий рост числа бактериальных инфекций, передающихся половым путем, по всей Европе. В 2024 году число зарегистрированных случаев гонореи и сифилиса, а также врожденного сифилиса, достигло самых высоких показателей за более чем десятилетие", - говорится в отчете.
В частности, число случаев гонореи в 2024 году выросло на 303% с 2015 года. Число случаев сифилиса за этот же период увеличилось вдвое. При этом хламидиоз остается наиболее часто регистрируемой инфекцией, передающейся половым путем в Европе, его в 2014 году зафиксировали боле 213 тысяч раз.
При этом в отчете не перечисляются конкретные страны, в которых подобный рост заболеваемости был наиболее активен.
