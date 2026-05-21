В Европе зафиксировали рекордную заболеваемость сифилисом и гонореей

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рекордные более чем за десятилетие показатели заболеваемости половыми инфекциями, включая сифилис и гонорею, были зафиксированы в Европе в 2024 году, следует из опубликованного в четверг отчета Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

"Последние ежегодные эпидемиологические отчеты указывают на резкий рост числа бактериальных инфекций, передающихся половым путем, по всей Европе . В 2024 году число зарегистрированных случаев гонореи и сифилиса, а также врожденного сифилиса, достигло самых высоких показателей за более чем десятилетие", - говорится в отчете

В частности, число случаев гонореи в 2024 году выросло на 303% с 2015 года. Число случаев сифилиса за этот же период увеличилось вдвое. При этом хламидиоз остается наиболее часто регистрируемой инфекцией, передающейся половым путем в Европе, его в 2014 году зафиксировали боле 213 тысяч раз.