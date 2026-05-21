03:30 21.05.2026
Инфекционист объяснил, почему Эбола не получит распространения в России

РИА Новости: распространению Эболы в России мешают климатические условия

© REUTERS / Arlette BashiziМедицинский работник проверяет температуру в пункте пересечения границы между Конго и Руандой после подтверждения вспышки Эболы
Медицинский работник проверяет температуру в пункте пересечения границы между Конго и Руандой после подтверждения вспышки Эболы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Распространение лихорадки Эбола на территории России маловероятно из-за климатических условий и отсутствия природно-очагового резервуара инфекции.
  • Существует возможность завозных случаев заболевания, но российская система эпиднадзора готова к оперативному реагированию на них.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Распространение лихорадки Эбола на территории России маловероятно, поскольку отсутствуют подходящие климатические условия и плотоядные летучие мыши, являющиеся природным резервуаром инфекции, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.
"Распространение лихорадки Эбола по территории РФ крайне маловероятно из-за климатических, географических условий, отсутствия природно-очагового резервуара инфекции (плотоядные летучие мыши), а также наличия эффективных мер реагирования на возможные завозные случаи", - сказал Коновалов.
Он рассказал, что при этом потенциально допускается возможность завозных случаев. Однако, по словам инфекциониста, существующая в России система эпиднадзора обеспечена всем необходимым для оперативного реагирования на них.
Лихорадка Эбола - острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Здоровье - ОбществоРоссияДемократическая Республика КонгоУгандаИван КоноваловРаспространение лихорадки Эбола
 
 
