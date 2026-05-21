Инфекционист объяснил, почему Эбола не получит распространения в России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Распространение лихорадки Эбола на территории России маловероятно, поскольку отсутствуют подходящие климатические условия и плотоядные летучие мыши, являющиеся природным резервуаром инфекции, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

Он рассказал, что при этом потенциально допускается возможность завозных случаев. Однако, по словам инфекциониста, существующая в России система эпиднадзора обеспечена всем необходимым для оперативного реагирования на них.