В ВОЗ рассказали о путях заражения лихорадкой Эбола

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заразиться Эболой можно только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от вируса, а также через инфицированные предметы и поверхности, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ.

"Заразиться вирусом можно от другого человека только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы или через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями (такими как кровь, фекалии, рвота). Люди не могут заразить других до появления симптомов, и вирус не передается воздушно-капельным путем", - рассказали агентству.