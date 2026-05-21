В ВОЗ рассказали о путях заражения лихорадкой Эбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заразиться Эболой можно только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от вируса, а также через инфицированные предметы и поверхности.
- Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом, с такими симптомами, как лихорадка, слабость, мышечная и головная боли, боли в горле и животе, рвота, диарея, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
- Всемирная организация здравоохранения объявила 17 мая вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заразиться Эболой можно только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от вируса, а также через инфицированные предметы и поверхности, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ.
"Заразиться вирусом можно от другого человека только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы или через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями (такими как кровь, фекалии, рвота). Люди не могут заразить других до появления симптомов, и вирус не передается воздушно-капельным путем", - рассказали агентству.
Лихорадка Эбола - острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Всемирная организация здравоохранения объявила 17 мая вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
