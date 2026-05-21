Россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,3 тысячи российских рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии за символическую сумму — менее чем за 95 белорусских рублей (2,4 тысячи российских рублей).

Новым владельцем дворца стала Татьяна, которая планирует открыть в здании апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.

По договору с правительством Белоруссии часть залов дворца будет открыта для экскурсий.

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии менее, чем за 95 белорусских рублей (2,4 тысячи российских рублей), передает агентство Sputnik Беларусь

Как следует из данных Белорусской универсальной товарной биржи, двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки с подвалом и четырьмя холодными пристройками было выставлено за символическую цену. С 2010 года дворец Радзивиллов пустовал и постепенно разрушался.

Величественный дворец в стиле барокко, который нуждается в дорогой и масштабной реставрации, выставлялся на торги неоднократно. В частности, в ноябре 2022 года его за цену, эквивалентную 40 долларам, приобрел бизнесмен из России . Тогда его представительница рассказала местным СМИ, что ее клиент неоднократно бывал в республике, чтит старину и хочет сохранить белорусское культурное наследие. Планировалось, что после восстановления дворец будет использоваться как объект социальной направленности. Однако новый владелец не выполнил взятые обязательства, и здание вновь перешло в муниципальную собственность.

В 2025 году торги проводились трижды и не состоялись, возможно, из-за высокой начальной цены лота 296 064 белорусских рубля, затем цена несколько раз снижалась, вплоть до 90 рублей, но и по этой цене на аукционе в марте 2026 года его никто не стал покупать.

На последних торгах в апреле была подана одна заявка, и при начальной цене 90,00 белорусских рублей цена продажи составила 94,50.

Согласно карточке торгов, общая площадь здания бывшего дворца - 1 527,5 квадратных метров. Зданию был присвоен статус памятника историко-культурного наследия. Обязательным условие торгов является проведение покупателем реконструкции и (или) капитального ремонта недвижимого имущества и ввод его в эксплуатацию не позднее пяти лет со дня заключения договора купли-продажи.

Как передает агентство Sputnik Беларусь, новой владелицей стала россиянка Татьяна, у которой на это здание поистине впечатляющие планы: она планирует открыть в стенах бывшей шляхетской усадьбы апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.

Как призналась Татьяна корреспонденту Sputnik, обзавестись дворцом было ее мечтой с детства, а про его продажу она узнала из статьи в интернете.

Часть залов по договору с правительством Белоруссии будет открыта для экскурсий, а на втором этаже Татьяна хочет обустроить комнаты для себя, чтобы со временем окончательно переехать сюда жить, сообщает агентство.

История дворца в Дятлове связана с семьей писателя, поэта, историка, государственного деятеля Великого княжества Литовского Удальрика Криштофа Радзивилла. Строительство здания на месте сожженного шведами деревянного замка было начато его отцом, Hиколаем Фаустином Радзивиллом. В дворцовый ансамбль входили сам дворец, хозяйственные постройки и парк, а также павильоны, мостики, скульптуры в пейзажном парке у реки Дятловки. Здание неоднократно перестраивалось и меняло свое назначение.