В РПЦ призвали к признанию дипломов духовных вузов советской эпохи

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов призвал признать дипломы высших духовных учебных заведений советской эпохи.

Он отметил, что все учебные заведения РПЦ имеют аккредитацию и выдают дипломы государственного образца.

В этом контексте, добавил клирик, справедливость должна быть восстановлена в отношении людей, получавших духовное образование в советское время, когда они не могли получить диплом, признаваемый государством.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Признать дипломы высших духовных учебных заведений советской эпохи призвал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Все три с половиной десятка вузов, которые готовят богословски образованные кадры в Русской православной церкви, имеют государственную аккредитацию и выдают дипломы государственного образца", отметил отец Максим.

При этом значительная часть из них готовит и бакалавров, и магистров, а при центральных церковных вузах есть аспирантуры, добавил священник.

Он напомнил также, что теология признана в России и вошла в семью гуманитарных наук, по теологии защищаются и кандидатские и докторские диссертации, в диссертационных советах принимают участие представители как церковных, так и государственных вузов, "что само по себе действительно большой прорыв и восстановление исторической справедливости".

"С точки зрения правового регулирования и восстановления этической нормы и справедливости (остается – ред.) одна существенная тема, которая находится на повестке дня на протяжении уже нескольких лет, но вопрос этот по-прежнему не решен. Это признание тех дипломов и степеней, которые были выданы в духовных учебных заведениях в советскую эпоху и в начале новой российской государственности, до того, как теология была признана в качестве научной дисциплины", - сказал он.

Вместе с тем, он рассказал, что люди, получавшие духовное образование в советское время, сознательно уходили в область, в которой не было возможно получить диплом, признаваемый государством.

"Но в процессе - две стороны. Сторона человека, который принимал это решение, и сторона государства, которое поставило его в такую позицию. И, как кажется, в этом уж точно отношении российское государство не должно быть наследником Советского Союза, где церковь находилась в ситуации решительного стеснения, ну, разнообразного, но на протяжении всего исторического периода бытия Советского государства. И здесь, в этом отношении, справедливость должна быть восстановлена", - призвал глава Учебного комитета.

Он привел в пример заслуженного профессора Московской духовной академии известного проповедника и богослова Алексея Осипова, которому в свое время президент Российской Федерации вручал государственную награду, но который формально является человеком со средним образованием, "почему-то именующимся доктором и профессором".

"Я уже не говорю о тех высоких именах иерархов нашей церкви, которые формально, с точки зрения признания их дипломов, также не являются лицами, владеющими высшим образованием. Вот эта справедливость, глубоко убежден, должна быть восстановлена, и вновь озвучить эту тему в канун праздника Кирилла и Мефодия считаю весьма актуальным", - заключил представитель РПЦ.

В Русской православной церкви 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья, уроженцы греческого города Солунь (сейчас – Солоники) жили в IX веке, получили образование в Византии и создали азбуку (глаголицу и кириллицу) для славянских народов, не обладавших до того письменным, литературным языком, что позволило им перенять христианскую традицию. Братья перевели на созданный ими старославянский язык Евангелие, богослужебные и богословские тексты.