В РПЦ призвали к признанию дипломов духовных вузов советской эпохи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов призвал признать дипломы высших духовных учебных заведений советской эпохи.
- Он отметил, что все учебные заведения РПЦ имеют аккредитацию и выдают дипломы государственного образца.
- В этом контексте, добавил клирик, справедливость должна быть восстановлена в отношении людей, получавших духовное образование в советское время, когда они не могли получить диплом, признаваемый государством.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Признать дипломы высших духовных учебных заведений советской эпохи призвал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Все три с половиной десятка вузов, которые готовят богословски образованные кадры в Русской православной церкви, имеют государственную аккредитацию и выдают дипломы государственного образца", отметил отец Максим.
При этом значительная часть из них готовит и бакалавров, и магистров, а при центральных церковных вузах есть аспирантуры, добавил священник.
Он напомнил также, что теология признана в России и вошла в семью гуманитарных наук, по теологии защищаются и кандидатские и докторские диссертации, в диссертационных советах принимают участие представители как церковных, так и государственных вузов, "что само по себе действительно большой прорыв и восстановление исторической справедливости".
"С точки зрения правового регулирования и восстановления этической нормы и справедливости (остается – ред.) одна существенная тема, которая находится на повестке дня на протяжении уже нескольких лет, но вопрос этот по-прежнему не решен. Это признание тех дипломов и степеней, которые были выданы в духовных учебных заведениях в советскую эпоху и в начале новой российской государственности, до того, как теология была признана в качестве научной дисциплины", - сказал он.
Вместе с тем, он рассказал, что люди, получавшие духовное образование в советское время, сознательно уходили в область, в которой не было возможно получить диплом, признаваемый государством.
"Но в процессе - две стороны. Сторона человека, который принимал это решение, и сторона государства, которое поставило его в такую позицию. И, как кажется, в этом уж точно отношении российское государство не должно быть наследником Советского Союза, где церковь находилась в ситуации решительного стеснения, ну, разнообразного, но на протяжении всего исторического периода бытия Советского государства. И здесь, в этом отношении, справедливость должна быть восстановлена", - призвал глава Учебного комитета.
Он привел в пример заслуженного профессора Московской духовной академии известного проповедника и богослова Алексея Осипова, которому в свое время президент Российской Федерации вручал государственную награду, но который формально является человеком со средним образованием, "почему-то именующимся доктором и профессором".
"Я уже не говорю о тех высоких именах иерархов нашей церкви, которые формально, с точки зрения признания их дипломов, также не являются лицами, владеющими высшим образованием. Вот эта справедливость, глубоко убежден, должна быть восстановлена, и вновь озвучить эту тему в канун праздника Кирилла и Мефодия считаю весьма актуальным", - заключил представитель РПЦ.
В Русской православной церкви 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья, уроженцы греческого города Солунь (сейчас – Солоники) жили в IX веке, получили образование в Византии и создали азбуку (глаголицу и кириллицу) для славянских народов, не обладавших до того письменным, литературным языком, что позволило им перенять христианскую традицию. Братья перевели на созданный ими старославянский язык Евангелие, богослужебные и богословские тексты.
Как миссионеры они по приглашению были в Моравии (нынешняя Чехия), а их ученики - в других славянских странах. На Руси уже после принятия христианства в X веке на основе старославянского постепенно развился церковно-славянский – богослужебный язык, которым в Русской православной церкви пользуются и сейчас.
