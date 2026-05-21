МИД Белоруссии: Вильнюс не предупредил Минск о проникновении дрона ВСУ

МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Вильнюс не предупредил Минск о проникновении украинского дрона с территории Литвы в белорусское воздушное пространство, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

Ранее в четверг пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства сообщил, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Литвы Белоруссии Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен решительный протест в связи с нарушением государственной границы Белоруссии БПЛА с территории Литвы. Речь об украинском беспилотном летательном аппарате "Чайка".

"Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях", - приводит пресс-служба министерства заявление Варанкова.