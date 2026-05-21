Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии: Вильнюс не предупредил Минск о проникновении дрона ВСУ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 21.05.2026
МИД Белоруссии: Вильнюс не предупредил Минск о проникновении дрона ВСУ

МИД Белоруссии: Вильнюс не предупредил Минск о проникновении украинского дрона

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вильнюс не предупредил Минск о проникновении украинского дрона с территории Литвы в белорусское воздушное пространство.
  • В МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Литвы для заявления решительного протеста в связи с нарушением государственной границы дроном.
  • Пресс-секретарь МИД Белоруссии подчеркнул, что действия литовской стороны представляют собой прямую угрозу безопасности Республики Беларусь и являются грубым нарушением норм международного права.
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Вильнюс не предупредил Минск о проникновении украинского дрона с территории Литвы в белорусское воздушное пространство, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
Ранее в четверг пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства сообщил, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Литвы в Белоруссии Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен решительный протест в связи с нарушением государственной границы Белоруссии БПЛА с территории Литвы. Речь об украинском беспилотном летательном аппарате "Чайка".
"Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях", - приводит пресс-служба министерства заявление Варанкова.
Он подчеркнул, что "эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности Республики Беларусь и являются грубым нарушением норм международного права".
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Белоруссия призвала Литву раскрыть данные о нарушении границ БПЛА
Вчера, 15:07
 
В миреБелоруссияЛитваВильнюсМИД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала