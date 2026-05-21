МИД Белоруссии рассказал, куда летел упавший украинский дрон

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Залетевший 17 мая из Литвы в Белоруссию украинский дрон направлялся для нанесения ударов по территории России и был обнаружен в Витебской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков в связи очередным проникновением в белорусское воздушное пространство БПЛА из Литвы.
"В частности, 17 мая 2026 года украинский беспилотный летательный аппарат "Чайка", который изначально направлялся на территорию Российской Федерации для нанесения ударов по объектам на ее территории, был обнаружен возле деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД.