МИД Белоруссии рассказал, куда летел упавший украинский дрон

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Залетевший 17 мая из Литвы в Белоруссию украинский дрон направлялся для нанесения ударов по территории России и был обнаружен в Витебской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков в связи очередным проникновением в белорусское воздушное пространство БПЛА из Литвы.