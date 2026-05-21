03:46 21.05.2026 (обновлено: 11:31 21.05.2026)
В США выступили с предупреждением из-за ЧП на границе России

© РИА Новости / Юки Ивамура
Флаги США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Западу нужно прислушиваться к предупреждениям Москвы по поводу украинских беспилотников у границ России.
  • По словам эксперта, европейские страны предоставили Украине возможность наносить удары по России, чтобы оправдать дальнейшее вмешательство НАТО.
  • Риттер призвал не забывать, что Россия обладает ядерным оружием.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Западу нужно прислушиваться к предупреждениям России по поводу украинских беспилотников у границ России, заявил в эфире YouTube-канала Rick Sanchez бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
"У слов есть значения. Каждое слово — важное. Это было сказано Латвии", — предупредил он.

По словам эксперта, европейские страны предоставили Украине возможность наносить удары по России, чтобы оправдать дальнейшее вмешательство НАТО. Тем не менее, пояснил эксперт, Москва готова к ответным мерам, когда посчитает нужным, призвав не забывать, что Россия обладает ядерным оружием.
"Проблема в том, что Запад перешел последнюю черту", — резюмировал Риттер.
Во вторник "возможная угроза воздушному пространству" объявлялась в Латвии, в небо поднимались истребители НАТО. В тот же день Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
