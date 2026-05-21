В Домодедово сняли ограничения

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
