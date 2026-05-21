В Тверской области осколки БПЛА попали в крышу многоквартирного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Удомле Тверской области осколки БПЛА попали в крышу пятиэтажного жилого дома.
- Люди не пострадали, но частично повреждены окна и небольшой участок кровли.
ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Осколки БПЛА в результате отражения атаки попали в крышу многоквартирного дома в Удомле Тверской области, люди не пострадали, сообщил врио губернатора Виталий Королев в "Максе".
"В Удомле 21 мая в результате отражения атаки БПЛА осколки беспилотника попали в крышу пятиэтажного жилого дома. На месте работают оперативные службы, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности. Люди не пострадали. В доме частично повреждены окна и небольшой участок кровли", - говорится в сообщении.
По словам врио губернатора, по окончании работы спецслужб власти немедленно приступят к оценке ущерба и приему заявок на проведение ремонта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18