Доллар может опуститься до 65 рублей к концу лета, считает депутат

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доллар может опуститься до 65 рублей к концу лета при сохранении текущей динамики, а в случае наземной операции США в Иране и роста цен на нефть - и еще сильнее, считает глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Глава думского комитета считает, что подвижек в истории с долларом следует ждать к концу лета - началу осени.

"Парламентской газете". "В целом, на мой взгляд, планка в 65 рублей - это то, о чем мы можем говорить с определенной долей уверенности, с учетом того, что сохранится текущая динамика, конечно. Но и вариантов, при которых цена доллара понизится еще сильнее, исключать нельзя", - сказал Аксаков

Если, по его словам, президент США Дональд Трамп все же решится на наземную военную операцию в ситуации с Ираном , то цены на нефть "улетят в космос" - и тогда реальностью будет доллар и по 65 рублей и даже дешевле.

Политик отметил, что существует еще один нюанс: бюджетное правило, благодаря которому государство может откладывать сверхдоходы от продажи сырья в резервы, чтобы использовать их в периоды кризисов.