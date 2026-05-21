21:34 21.05.2026 (обновлено: 21:57 21.05.2026)
В ДНР при массированной атаке беспилотников погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При массированной атаке беспилотников в ДНР погибла женщина.
  • Еще восемь мирных жителей пострадали.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Один человек погиб при ударе украинских боевиков по ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня из-за киевской агрессии", — написал он на платформе "Макс".
В Красногвардейском районе Макеевки в результате массированной атаки БПЛА по объекту гражданской инфраструктуры погибла женщина. Травмы средней степени тяжести получили пять человек.
"Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", — добавил Пушилин.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
