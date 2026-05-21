СМИ Европы все еще продвигают нарративы Байдена, считает Дмитриев - РИА Новости, 21.05.2026
03:34 21.05.2026 (обновлено: 03:50 21.05.2026)
СМИ Европы все еще продвигают нарративы Байдена, считает Дмитриев

Джо Байден. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские СМИ продвигают нарративы экс-президента США Джо Байдена, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские СМИ за нападки на Вашингтон и призвал их «посмотреться в зеркало».
  • Дмитриев написал в соцсети Х, что европейские СМИ продвигают ультралевые, байденовские, антитрамповские нарративы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейские СМИ все еще живут в мире экс-президента США Джо Байдена и продвигают его нарративы, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские СМИ за многолетние нападки на Вашингтон и призвал их "посмотреться в зеркало", напомнив, что колоссальные оборонные расходы Штатов идут, в том числе, на содержание десятков тысяч американских военных в Европе.
"Европейские СМИ все еще живут в мире Байдена, продвигая ультралевые, байденовские, антитрамповские нарративы. Кто так хорошо управляет этими левыми европейскими нарративами?" - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя заявление Вэнса.
СШАРоссияВашингтон (штат)Джо БайденКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
