Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трехлетняя девочка пропала в поселке Дубна Тульской области.
- Волонтеры поискового-спасательного отряда "Лиза Алерт" нашли ее сидящей возле дерева у реки.
ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Трехлетнюю девочку, которая пропала в среду в поселке Дубна Тульской области, нашли сидящей возле дерева у реки, рассказала волонтер поискового-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ирина.
По ее словам, когда ее группа подошла к берегу реки и начала звать ребенка, то услышали четкий звук "кря".
"Я подумала, что здесь уток быть не может, мы их до этого не слышали. На второй раз я крикнула, она также ответила "кря", и потом я ее позвала уже по имени. Она ответила: "Мама, я тут". И, конечно, тут уже все, мурашки побежали, ножки подкашиваются. Мы ей говорим, чтобы она сидела, ждала нас, мы сейчас до нее добежим. Дождалась, никуда она не уходила, сидела возле дерева", - рассказала Ирина в интервью пресс-службе "Лиза Алерт", видеозапись которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Девушка добавила, что девочка обрадовалась и не испугалась волонтеров.
О пропаже ребенка стало известно в среду, в СУСК России по Тульской области возбудили уголовное дело. К поиску подключились правоохранители, спасатели, волонтеры, а также водолазы, которые обследовали водоемы. Как сообщил РИА Новости глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов, в четверг девочку нашли живой в лесу, ее здоровью ничего не угрожает.
