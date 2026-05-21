Волонтер рассказала, где нашли девочку, пропавшую в Тульской области
17:58 21.05.2026 (обновлено: 18:51 21.05.2026)
Волонтер рассказала, где нашли девочку, пропавшую в Тульской области

РИА Новости: пропавшую в Тульской области девочку нашли сидящей у дерева у реки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трехлетняя девочка пропала в поселке Дубна Тульской области.
  • Волонтеры поискового-спасательного отряда "Лиза Алерт" нашли ее сидящей возле дерева у реки.
ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Трехлетнюю девочку, которая пропала в среду в поселке Дубна Тульской области, нашли сидящей возле дерева у реки, рассказала волонтер поискового-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ирина.
По ее словам, когда ее группа подошла к берегу реки и начала звать ребенка, то услышали четкий звук "кря".
"Я подумала, что здесь уток быть не может, мы их до этого не слышали. На второй раз я крикнула, она также ответила "кря", и потом я ее позвала уже по имени. Она ответила: "Мама, я тут". И, конечно, тут уже все, мурашки побежали, ножки подкашиваются. Мы ей говорим, чтобы она сидела, ждала нас, мы сейчас до нее добежим. Дождалась, никуда она не уходила, сидела возле дерева", - рассказала Ирина в интервью пресс-службе "Лиза Алерт", видеозапись которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Девушка добавила, что девочка обрадовалась и не испугалась волонтеров.
О пропаже ребенка стало известно в среду, в СУСК России по Тульской области возбудили уголовное дело. К поиску подключились правоохранители, спасатели, волонтеры, а также водолазы, которые обследовали водоемы. Как сообщил РИА Новости глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов, в четверг девочку нашли живой в лесу, ее здоровью ничего не угрожает.
