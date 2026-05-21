В лесу в Тульской области нашли беговел пропавшей девочки

ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Беговел трехлетней девочки, которая пропала в поселке Дубна Тульской области, нашли на опушке лесного массива, сообщили журналистам в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Ночью в четверг СУСК России по Тульской области сообщало, что трехлетняя девочка пропала в рабочем поселке Дубна. Возбуждено уголовное дело.
"Беговел пропавшей (девочки) был найден на опушке лесного массива. Поэтому сейчас поисковики "Лиза Алерт" отрабатывают задачи по поиску девочки в том районе", - говорится в сообщении.
Волонтеры добавили, что помимо оврагов и зеленых насаждений на участке, где ищут ребенка, есть подболоченные участки, реки и ручьи. Водолазы уже обследуют водоемы, отработан квадрат у деревянного моста через ручей. В поисковом отряде подчеркнули, что он представляет серьезную опасность для ребенка: его глубина около 1-1,3 метра, ширина – до 1,5 метра. Поиск продолжается.
"Планируются вылет авиационного крыла отряда "Лиза Алерт" — ВПСО "Ангел" и работа беспилотников для проведения осмотра с неба", - рассказали в пресс-службе отряда.
Пресс-служба прокуратуры Тульской области сообщила, что ведомство контролирует результаты расследования уголовного дела.