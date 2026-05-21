В лесу в Тульской области нашли беговел пропавшей девочки

"Беговел пропавшей (девочки) был найден на опушке лесного массива. Поэтому сейчас поисковики "Лиза Алерт" отрабатывают задачи по поиску девочки в том районе", - говорится в сообщении.

Волонтеры добавили, что помимо оврагов и зеленых насаждений на участке, где ищут ребенка, есть подболоченные участки, реки и ручьи. Водолазы уже обследуют водоемы, отработан квадрат у деревянного моста через ручей. В поисковом отряде подчеркнули, что он представляет серьезную опасность для ребенка: его глубина около 1-1,3 метра, ширина – до 1,5 метра. Поиск продолжается.