В Тульской области пропала трехлетняя девочка
09:23 21.05.2026 (обновлено: 11:48 21.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тульской области пропала трехлетняя девочка.
  • С собой у нее был синий беговел, его обнаружили на опушке леса.
  • Специалисты начали обследовать водоемы.
  • В поисках участвуют волонтеры, следователи, сотрудники полиции и спасатели.
ТУЛА, 21 мая — РИА Новости. В Тульской области ищут трехлетнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Ребенок пропал в среду в рабочем поселке Дубна.
"На месте развернут штаб поиска. <...> Отрабатываются как городские, так и задачи в природной среде", — написали волонтеры в VK.

По их данным, с собой у девочки был синий беговел, его обнаружили на опушке леса. Специалисты начали обследовать водоемы, включая квадрат у деревянного моста через ручей.
СК России возбудил уголовное дело. К поискам привлекли следователей, сотрудников полиции и спасателей.
