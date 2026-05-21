Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области пропала трехлетняя девочка.
- С собой у нее был синий беговел, его обнаружили на опушке леса.
- Специалисты начали обследовать водоемы.
- В поисках участвуют волонтеры, следователи, сотрудники полиции и спасатели.
ТУЛА, 21 мая — РИА Новости. В Тульской области ищут трехлетнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Ребенок пропал в среду в рабочем поселке Дубна.
"На месте развернут штаб поиска. <...> Отрабатываются как городские, так и задачи в природной среде", — написали волонтеры в VK.
По их данным, с собой у девочки был синий беговел, его обнаружили на опушке леса. Специалисты начали обследовать водоемы, включая квадрат у деревянного моста через ручей.
СК России возбудил уголовное дело. К поискам привлекли следователей, сотрудников полиции и спасателей.
