В башкирском лагере, где заболели 16 детей, проводят расследование

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в башкирском лагере "Уральские Зори", где заболели 16 детей, сообщило республиканское управление ведомства.
Массовое заболевание детей в возрасте 11-15 лет произошло в детском оздоровительном лагере в Абзелиловском районе Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В минздраве региона РИА Новости уточнили, что 16 детей обратились к медикам с жалобами, у них взяли анализы, никто не госпитализирован.
"Специалисты управления Роспотребнадзора выехали в лагерь "Уральские Зори" в Абзелиловском районе для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Поводом послужило групповое заболевание детей... Выявлено 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.