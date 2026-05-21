15:29 21.05.2026
В башкирском лагере, где заболели 16 детей, проводят расследование

Роспотребнадзор проводит расследование в лагере в Башкирии, где заболели дети

© Фото : Управление Роспотребнадзора по Республике БашкортостанДетский лагерь "Уральские Зори" в Башкирии
© Фото : Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Детский лагерь "Уральские Зори" в Башкирии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском лагере "Уральские Зори" в Абзелиловском районе Башкирии заболели 16 детей.
  • Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.
  • Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в башкирском лагере "Уральские Зори", где заболели 16 детей, сообщило республиканское управление ведомства.
Массовое заболевание детей в возрасте 11-15 лет произошло в детском оздоровительном лагере в Абзелиловском районе Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В минздраве региона РИА Новости уточнили, что 16 детей обратились к медикам с жалобами, у них взяли анализы, никто не госпитализирован.
«
"Специалисты управления Роспотребнадзора выехали в лагерь "Уральские Зори" в Абзелиловском районе для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Поводом послужило групповое заболевание детей... Выявлено 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
ПроисшествияАбзелиловский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
