В Новосибирском зоопарке родились детеныши дальневосточных леопардов

Родителями во второй раз стали пара леопардов Хилари и Дава. Их первая дочь – Хлоя - родилась в 2024 году.

"В первые недели Хилари скрывала малышей от посторонних глаз. Несколько дней назад детеныши начали выходить из логова. Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остается настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие", - приводятся в сообщении слова зоолога Юлии Коноваловой.