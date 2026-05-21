Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирском зоопарке родились детеныши дальневосточных леопардов - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:57 21.05.2026
В Новосибирском зоопарке родились детеныши дальневосточных леопардов

В Новосибирском зоопарке родились три детеныша дальневосточных леопардов

© Фото : пресс-служба Новосибирского зоопаркаДетеныши дальневосточного леопарда в Новосибирском зоопарке
Детеныши дальневосточного леопарда в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : пресс-служба Новосибирского зоопарка
Детеныши дальневосточного леопарда в Новосибирском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирском зоопарке родились три детеныша дальневосточных леопардов.
  • Родителями стали леопарды Хилари и Дава.
  • Среди малышей оказались два мальчика и одна девочка, они уже прошли ветеринарный осмотр, чипирование и дегельминтизацию.
НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Три детеныша краснокнижных дальневосточных леопардов родились в Новосибирском зоопарке, сообщило учреждение.
"Мы бережно хранили тайну, пока Хилари скрывала крох в логове. И вот, наконец, мы можем объявить: 20 апреля 2026 года в зоопарке родились три детеныша дальневосточных леопардов", - говорится в сообщении зоопарка.
Птенцы венценосных черных журавлей, родившиеся в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Новосибирском зоопарке родились птенцы венценосных черных журавлей
19 мая, 11:24
Родителями во второй раз стали пара леопардов Хилари и Дава. Их первая дочь – Хлоя - родилась в 2024 году.
"В первые недели Хилари скрывала малышей от посторонних глаз. Несколько дней назад детеныши начали выходить из логова. Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остается настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие", - приводятся в сообщении слова зоолога Юлии Коноваловой.
По достижении месячного возраста детеныши прошли тщательный ветеринарный осмотр, чипирование, дегельминтизацию. Среди малышей оказались два мальчика и одна девочка.
Новосибирский зоопарк ведет работу с дальневосточными леопардами с 1970 года. В учреждении отмечают, что каждое новое поколение этих животных — огромный вклад в сохранение редкого вида.
Дальневосточный леопард - самый северный подвид леопардов. Распространен на юге Дальнего Востока РФ, в Северо-Восточном Китае, на Корейском полуострове. Внесен в Международную Красную книгу, Красную книгу России.
Детеныш пары кенгуру Беннета в Сахалинском зоопарке - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
У единственной пары кенгуру Беннета на Сахалине родился первый детеныш
15 мая, 10:11
 
Хорошие новостиРоссияДальний ВостокКорейский полуостровНовосибирский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала