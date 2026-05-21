В Новосибирском зоопарке родились детеныши дальневосточных леопардов

НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Три детеныша краснокнижных дальневосточных леопардов родились в Новосибирском зоопарке, сообщило учреждение.
"Мы бережно хранили тайну, пока Хилари скрывала крох в логове. И вот, наконец, мы можем объявить: 20 апреля 2026 года в зоопарке родились три детеныша дальневосточных леопардов", - говорится в сообщении зоопарка.
Родителями во второй раз стали пара леопардов Хилари и Дава. Их первая дочь – Хлоя - родилась в 2024 году.
"В первые недели Хилари скрывала малышей от посторонних глаз. Несколько дней назад детеныши начали выходить из логова. Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остается настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие", - приводятся в сообщении слова зоолога Юлии Коноваловой.
По достижении месячного возраста детеныши прошли тщательный ветеринарный осмотр, чипирование, дегельминтизацию. Среди малышей оказались два мальчика и одна девочка.
Новосибирский зоопарк ведет работу с дальневосточными леопардами с 1970 года. В учреждении отмечают, что каждое новое поколение этих животных — огромный вклад в сохранение редкого вида.
Дальневосточный леопард - самый северный подвид леопардов. Распространен на юге Дальнего Востока РФ, в Северо-Восточном Китае, на Корейском полуострове. Внесен в Международную Красную книгу, Красную книгу России.