Калужские депутаты приняли ряд решений по защите участников СВО
17:37 21.05.2026
Калужские депутаты приняли ряд решений по защите участников СВО

В Калужской области приняли ряд решений по защите участников СВО

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области на заседании в четверг приняли ряд важных решений, направленных на усиление мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты продлили до 30 июня 2026 года срок предоставления повышенной региональной выплаты гражданам, поступающим на военную службу по контракту. На сегодняшний день размер этой выплаты в Калужской области составляет 2,5 миллиона рублей.
Председатель Заксобрания региона Геннадий Новосельцев отметил, что данная мера является частью комплексной системы материального обеспечения бойцов.
"Помимо региональной выплаты, все, кто заключает контракт с Минобороны, получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей — от муниципалитетов. В общей сложности суммарная выплата составляет 3 миллиона рублей", - подчеркнул он.
Информацию о порядке заключения контракта и получении выплат можно уточнить в пункте отбора на военную службу: Калуга, улица Максима Горького, 87.
 
