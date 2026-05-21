Рейтинг@Mail.ru
Карельские депутаты выступили за повышение выплат "земским" медикам - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 21.05.2026
Карельские депутаты выступили за повышение выплат "земским" медикам

В Карелии выступили за повышение выплат "земским" медикам в малых городах

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияПредседатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия на заседании в четверг поддержали инициативу о повышении компенсационных выплат врачам, фельдшерам и медсестрам, которые начали работать в городах с населением до 50 тысяч человек на Крайнем Севере, в Арктике и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующее обращение парламентарии приняли в адрес вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой. Его инициаторами выступили председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, депутаты Алексей Хейфец, Татьяна Тишкова, Ольга Билко, Галина Алупова, Галина Гореликова (фракция "Единой России").
Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Расходы бюджета Карелии увеличили почти на 1 млрд рублей
30 апреля, 12:39
Как отмечается в обращении, выплаты при трудоустройстве по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в районах Крайнего Севера, на Арктических территориях и на Дальнем Востоке зависят от статуса населенного пункта. На селе и в поселках городского типа они составляют 2 миллиона рублей для врачей и 1 миллион рублей для среднего медперсонала. При трудоустройстве в малых городах выплаты вдвое меньше – 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей соответственно.
Депутаты карельского парламента предлагают уравнять выплаты "земским" медикам в малых городах и на селе.
Руководитель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович отметил, что вопрос актуален как для Карелии, так и для Мурманской области, других арктических и дальневосточных территорий.
"Арктические зоны, где тяжелые условия жизни, где сложнее организовать работу, требуют и большего внимания. Поэтому мы направили предложение увеличить выплаты тем, кто приезжает для работы в городах до 50 тысяч человек, в центральные районные больницы этих районов. У нас таких Арктических районов шесть, в четырех из них есть центральные районные больницы, причем они зачастую выполняют и функции межрайонных, оказывают и первичную помощь, и специализированную", – сказал Шандалович.
Спикер карельского парламента выразил уверенность в том, что предложение Законодательного Собрания поможет привлечению кадров и укреплению кадрового потенциала в сфере здравоохранения республики.
"Возможно, это будет касаться в дальнейшем и других социальных сфер, где есть потребность в специалистах", – отметил спикер.
 
Республика КарелияАрктикаДальний ВостокСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала