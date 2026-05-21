Карельские депутаты выступили за повышение выплат "земским" медикам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия на заседании в четверг поддержали инициативу о повышении компенсационных выплат врачам, фельдшерам и медсестрам, которые начали работать в городах с населением до 50 тысяч человек на Крайнем Севере, в Арктике и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Соответствующее обращение парламентарии приняли в адрес вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой. Его инициаторами выступили председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, депутаты Алексей Хейфец, Татьяна Тишкова, Ольга Билко, Галина Алупова, Галина Гореликова (фракция "Единой России").

Как отмечается в обращении, выплаты при трудоустройстве по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в районах Крайнего Севера, на Арктических территориях и на Дальнем Востоке зависят от статуса населенного пункта. На селе и в поселках городского типа они составляют 2 миллиона рублей для врачей и 1 миллион рублей для среднего медперсонала. При трудоустройстве в малых городах выплаты вдвое меньше – 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей соответственно.

Депутаты карельского парламента предлагают уравнять выплаты "земским" медикам в малых городах и на селе.

Руководитель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович отметил, что вопрос актуален как для Карелии, так и для Мурманской области, других арктических и дальневосточных территорий.

"Арктические зоны, где тяжелые условия жизни, где сложнее организовать работу, требуют и большего внимания. Поэтому мы направили предложение увеличить выплаты тем, кто приезжает для работы в городах до 50 тысяч человек, в центральные районные больницы этих районов. У нас таких Арктических районов шесть, в четырех из них есть центральные районные больницы, причем они зачастую выполняют и функции межрайонных, оказывают и первичную помощь, и специализированную", – сказал Шандалович.

Спикер карельского парламента выразил уверенность в том, что предложение Законодательного Собрания поможет привлечению кадров и укреплению кадрового потенциала в сфере здравоохранения республики.