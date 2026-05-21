Рейтинг@Mail.ru
Латвийский депутат заявил о втягивании страны в противостояние с Россией - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 21.05.2026
Латвийский депутат заявил о втягивании страны в противостояние с Россией

Депутат Пагор: Латвию намеренно втягивают в противостояние с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги на одной из улиц Латвии
Флаги на одной из улиц Латвии - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги на одной из улиц Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор считает, что провокации с украинскими дронами являются намеренной попыткой втянуть Латвию в противостояние с Россией.
  • Ранее служба внешней разведки России сообщила о подготовке ВСУ к нанесению новых ударов по тыловым регионам страны с территории прибалтийских государств.
  • МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России и передал ему ноту протеста.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Провокациями с использованием украинских дронов Латвию намеренно втягивают в противостояние с Россией, считает депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. В министерстве напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Латвия массово блокировала счета бизнесменов из России, заявил экс-депутат
Вчера, 03:27
"Все это давно планировалось, и все дроны, все это нападение - это все запланировано. Это четкий сценарий, это четкая методичка, которая реализуется. Потому что нормальный правитель (Латвии - ред.), понимая, что тебе угрожает, никогда бы не лез туда, не давал бы (Украине - ред.) деньги, дроны. Не вооружал бы ту страну (Украину - ред.), чьи дроны теперь летят над твоей территории. "Партнеры". Партнеры, которые тебя втягивают в эту войну, и ты это понимаешь, но делаешь вид, что ничего не случилось и ничего не происходит", - сказал Пагор в видеообращении в своем Telegram-канале.
По его словам, если бы не было сценария по втягиванию республики в конфликт, руководители Латвии должны были договариваться с Россией о безопасности своей территории и населения, а не прерывать любые контакты. Кроме того, они задавали бы вопросы НАТО, почему над их территорией летают украинские дроны.
«
"Типа это все случайно - сбили, залетели. И знаете, никто не пытается высказать ноты протеста той стране, которая нас в это втягивает. Никто", - возмутился депутат, уточнив, что вместо этого представители властей и депутаты от правящей коалиции сейма Латвии делают антироссийские заявления.
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Картаполов объяснил, зачем Запад вовлекает Латвию в конфликт
19 мая, 15:03
"Берет и говорит: мы сейчас покажем России, как надо правильно воевать, они (россияне - ред.) теперь узнают. Это не просто какая-то тупая бабка. Нет, это же все целенаправленно. Целенаправленная провокация. Понятно, что ей пофиг, вообще пофиг на латвийский народ, на латвийских детей, стариков. Она просто выполняет этот сценарий, эту методичку, которую им давно уже приготовили. Методичка, которой там, может, не все страницы дают, потому что плебеи не должны все знать до конца, но они ее выполняют", - отметил депутат.
Тех же, кто бьет тревогу в этой связи и призывает договариваться с Москвой, называют "рашистами", "прокремлевскими" и "врагами своей страны", посетовал Пагор.
«
"И самое главное, что спустя время вот этот сценарий, он сбывается. Ты говоришь, я же об этом говорил, что нужно садиться за стол переговоров, что надо заканчивать войну, что не надо участвовать во этой всей вакханалии, в этом мейнстриме. Но нет, им было выгодно. Даешь миллиард, оттуда получаешь свой откат и все, все работает. Они участвуют в этой коррупционной схеме", - полагает депутат.
Рига - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Экс-депутат Рижской думы рассказал о борьбе сейма Латвии с русским языком
17 мая, 01:04
 
В миреЛатвияРоссияУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала