Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор считает, что провокации с украинскими дронами являются намеренной попыткой втянуть Латвию в противостояние с Россией.
- Ранее служба внешней разведки России сообщила о подготовке ВСУ к нанесению новых ударов по тыловым регионам страны с территории прибалтийских государств.
- МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России и передал ему ноту протеста.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Провокациями с использованием украинских дронов Латвию намеренно втягивают в противостояние с Россией, считает депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. В министерстве напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.
"Все это давно планировалось, и все дроны, все это нападение - это все запланировано. Это четкий сценарий, это четкая методичка, которая реализуется. Потому что нормальный правитель (Латвии - ред.), понимая, что тебе угрожает, никогда бы не лез туда, не давал бы (Украине - ред.) деньги, дроны. Не вооружал бы ту страну (Украину - ред.), чьи дроны теперь летят над твоей территории. "Партнеры". Партнеры, которые тебя втягивают в эту войну, и ты это понимаешь, но делаешь вид, что ничего не случилось и ничего не происходит", - сказал Пагор в видеообращении в своем Telegram-канале.
По его словам, если бы не было сценария по втягиванию республики в конфликт, руководители Латвии должны были договариваться с Россией о безопасности своей территории и населения, а не прерывать любые контакты. Кроме того, они задавали бы вопросы НАТО, почему над их территорией летают украинские дроны.
«
"Типа это все случайно - сбили, залетели. И знаете, никто не пытается высказать ноты протеста той стране, которая нас в это втягивает. Никто", - возмутился депутат, уточнив, что вместо этого представители властей и депутаты от правящей коалиции сейма Латвии делают антироссийские заявления.
"Берет и говорит: мы сейчас покажем России, как надо правильно воевать, они (россияне - ред.) теперь узнают. Это не просто какая-то тупая бабка. Нет, это же все целенаправленно. Целенаправленная провокация. Понятно, что ей пофиг, вообще пофиг на латвийский народ, на латвийских детей, стариков. Она просто выполняет этот сценарий, эту методичку, которую им давно уже приготовили. Методичка, которой там, может, не все страницы дают, потому что плебеи не должны все знать до конца, но они ее выполняют", - отметил депутат.
Тех же, кто бьет тревогу в этой связи и призывает договариваться с Москвой, называют "рашистами", "прокремлевскими" и "врагами своей страны", посетовал Пагор.
«
"И самое главное, что спустя время вот этот сценарий, он сбывается. Ты говоришь, я же об этом говорил, что нужно садиться за стол переговоров, что надо заканчивать войну, что не надо участвовать во этой всей вакханалии, в этом мейнстриме. Но нет, им было выгодно. Даешь миллиард, оттуда получаешь свой откат и все, все работает. Они участвуют в этой коррупционной схеме", - полагает депутат.