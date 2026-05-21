Дело возбудили после атаки БПЛА в Сызрани, где погибли два человека

- В Сызрани в Самарской области произошла атака БПЛА, в результате которой погибли два человека.
- Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о теракте после атаки.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о теракте после атаки БПЛА в Сызрани в Самарской области, где погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе "Макс".
"Работаю в Сызрани. Сегодня город подвергся атаке со стороны украинского террористического режима. Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Правоохранительным органам будет оказано полное содействие", - написал Федорищев.