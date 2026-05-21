Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае возбудили дело после инцидента с петардой в школе - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 21.05.2026 (обновлено: 12:41 21.05.2026)
В Пермском крае возбудили дело после инцидента с петардой в школе

СК: в Пермском крае возбудили дело после взрыва петарды в школе в Чайковском

© Фото : Следком Прикамья/MAXСотрудник СК на месте инцидента с петардой в школе Пермского края
Сотрудник СК на месте инцидента с петардой в школе Пермского края - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Следком Прикамья/MAX
Сотрудник СК на месте инцидента с петардой в школе Пермского края
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Чайковский в Пермском крае трое школьников получили незначительные ожоги из-за взрыва петарды в школе №8.
  • Следователи возбудили дело по статьям о хулиганстве и халатности после травмирования учащихся.
ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статьям о хулиганстве и халатности после травмирования учащихся в школе в городе Чайковский в Пермском крае из-за неосторожного обращения с пиротехническим устройством, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее краевое министерство образования сообщило, что три школьника получили незначительные ожоги из-за взрыва петарды в школе №8 города Чайковский. В результате один ребенок был направлен на дополнительный осмотр, двое детей в госпитализации не нуждались.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В Орехово-Зуево мальчик остался без фаланги пальца из-за взрыва петарды
12 апреля, 20:19
"Возбуждено дело по факту травмирования трех учащихся школы в результате неосторожного обращения с устройством, предназначенным для подачи световых и шумовых сигналов ("сигнал охотника"), по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Сотрудники установили, что пиротехническое устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов, принес в школу 12-летний учащийся. Парень нашел его на улице.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Петербурге школьница пострадала из-за петарды, взорванной на уроке
14 апреля, 14:45
 
ПроисшествияРоссияЧайковскийПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала