В Пермском крае возбудили дело после инцидента с петардой в школе

ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статьям о хулиганстве и халатности после травмирования учащихся в школе в городе Чайковский в Пермском крае из-за неосторожного обращения с пиротехническим устройством, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее краевое министерство образования сообщило, что три школьника получили незначительные ожоги из-за взрыва петарды в школе №8 города Чайковский. В результате один ребенок был направлен на дополнительный осмотр, двое детей в госпитализации не нуждались.
"Возбуждено дело по факту травмирования трех учащихся школы в результате неосторожного обращения с устройством, предназначенным для подачи световых и шумовых сигналов ("сигнал охотника"), по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Сотрудники установили, что пиротехническое устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов, принес в школу 12-летний учащийся. Парень нашел его на улице.