Соратница обвинявшего Трампа спецпрокурора стала фигурантом уголовного дела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соратницу спецпрокурора Джека Смита Кармен Лайнбергер обвинили в краже конфиденциальной информации.
- Лайнбергер отправила конфиденциальные материалы на личный электронный адрес, замаскировав их под рецепты десертов.
- Кармен Лайнбергер предъявили обвинения по четырем эпизодам за кражу закрытых документов.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Соратницу спецпрокурора Джека Смита, который пытался привлечь к уголовной ответственности президента США Дональда Трампа, Кармен Лайнбергер обвинили в краже конфиденциальной информации под видом рецептов, сообщил директор ФБР Кэш Патель.
"Кармен Лайнбергер, предположительно, отправила по электронной почте конфиденциальные материалы на личный электронный адрес, замаскировав их под рецепты десертов, чтобы скрыть от поисковых запросов", - написал Патель в соцсети Х.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе 2025 года РИА Новости выяснило, что Смит сложил полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа.
