Показания онкопрепарата "Арейма" расширят на два вида рака

ПОДОЛЬСК (Московская обл.), 21 мая - РИА Новости. Показания онкологического препарата "Арейма" будут расширены на рак печени и молочной железы в ближайшее время, сообщил РИА Новости вице-президент по корпоративным коммуникациям "Петровакс Фарм" Кирилл Данишевский.

"У нас показания: рак пищевода, рак носоглотки, рак легкого, на сносях - рак печени и самый сложный - рак молочной железы, крайне негативный, когда ничего не помогает. Это то, что в ближайшее время. Рак молочной железы в августе ожидаем, а печень - до конца года", - сказал Данишевский.