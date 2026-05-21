Иран восстанавливает вооруженные силы быстрее, чем ожидали США, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Иран восстанавливает свои вооруженные силы и производства вооружений намного быстрее, чем ожидали США, утверждает телеканал CNN.
"Вооруженные силы Ирана восстанавливаются гораздо быстрее, чем предполагалось изначально", - говорится в сообщении со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
Утверждается, что в ходе шестинедельного перемирия, начавшегося в апреле, Иран возобновил работу части производств БПЛА.
"По оценкам некоторых американских спецслужб, Иран может полностью восстановить свой потенциал по нанесению ударов с помощью беспилотников уже через шесть месяцев", - заявляет CNN.
Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что вооруженные силы Ирана использовали наилучшим образом перемирие с США для того, чтобы восстановить свои возможности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.