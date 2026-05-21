Рейтинг@Mail.ru
Иран восстанавливает вооруженные силы быстрее, чем ожидали США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 21.05.2026
Иран восстанавливает вооруженные силы быстрее, чем ожидали США, пишут СМИ

CNN: Иран восстанавливает свои вооруженные силы намного быстрее, чем ожидали США

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран восстанавливает свои вооруженные силы и производства вооружений быстрее, чем ожидали США.
  • В ходе шестинедельного перемирия, начавшегося в апреле, Иран возобновил работу части производств БПЛА.
  • По оценкам некоторых американских спецслужб, Иран может полностью восстановить свой потенциал по нанесению ударов с помощью беспилотников уже через шесть месяцев.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Иран восстанавливает свои вооруженные силы и производства вооружений намного быстрее, чем ожидали США, утверждает телеканал CNN.
"Вооруженные силы Ирана восстанавливаются гораздо быстрее, чем предполагалось изначально", - говорится в сообщении со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Источник: Иран готов применить новое оружие в случае атаки США
Вчера, 00:25
Утверждается, что в ходе шестинедельного перемирия, начавшегося в апреле, Иран возобновил работу части производств БПЛА.
"По оценкам некоторых американских спецслужб, Иран может полностью восстановить свой потенциал по нанесению ударов с помощью беспилотников уже через шесть месяцев", - заявляет CNN.
Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что вооруженные силы Ирана использовали наилучшим образом перемирие с США для того, чтобы восстановить свои возможности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Вэнс признался, что считает Иран очень сложной страной
19 мая, 22:01
 
В миреИранИзраильСШАМохаммад-Багер Галибаф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала