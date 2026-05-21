В ПМР возросло число ложных сообщений о минировании учебных заведений

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Число ложных сообщений о минировании учебных заведений в Приднестровье увеличилось, заявил РИА Новости глава министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

"В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение количества сообщений о ложных минированиях учебных заведений. Так, в 2025 году в поступивших 34 сообщениях были указаны 86 учебных заведений ПМР. Для сравнения, в 2024 году было 15 сообщений", - сказал Гебос.

Он обратил внимание на то, что исходя из складывающихся реалий, продолжается работа по совершенствованию механизма реагирования на угрозы с акцентом на профилактику проявлений экстремизма у молодого поколения.

"В целом хочу отметить, что инициирование ложных сообщений об акте терроризма в большинстве случаев реализуется извне для отвлечения сил и средств силовых структур ПМР, вскрытия методов работы, однако имеется ряд установленных фактов совершения данных преступлений нашими гражданами, в том числе несовершеннолетними", - отметил Гебос.

Глава министерства также сообщил, что в настоящее время следственный комитет ПМР проводит мероприятия в рамках двух возбужденных уголовных дел, по которым установлены фигуранты.