07:08 21.05.2026
Гебос: в ПМР возросло число ложных сообщений о минировании учебных заведений

Стела в Тирасполе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приднестровье возросло число ложных сообщений о минировании учебных заведений.
  • В 2025 году было получено 34 сообщения о минировании 86 учебных заведений ПМР, что больше, чем в 2024 году.
  • Следственный комитет ПМР ведет работу в рамках двух уголовных дел по фактам ложных сообщений о минировании.
ТИРАСПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Число ложных сообщений о минировании учебных заведений в Приднестровье увеличилось, заявил РИА Новости глава министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
"В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение количества сообщений о ложных минированиях учебных заведений. Так, в 2025 году в поступивших 34 сообщениях были указаны 86 учебных заведений ПМР. Для сравнения, в 2024 году было 15 сообщений", - сказал Гебос.
Он обратил внимание на то, что исходя из складывающихся реалий, продолжается работа по совершенствованию механизма реагирования на угрозы с акцентом на профилактику проявлений экстремизма у молодого поколения.
"В целом хочу отметить, что инициирование ложных сообщений об акте терроризма в большинстве случаев реализуется извне для отвлечения сил и средств силовых структур ПМР, вскрытия методов работы, однако имеется ряд установленных фактов совершения данных преступлений нашими гражданами, в том числе несовершеннолетними", - отметил Гебос.
Глава министерства также сообщил, что в настоящее время следственный комитет ПМР проводит мероприятия в рамках двух возбужденных уголовных дел, по которым установлены фигуранты.
"Совместно с МВД ПМР проводится соответствующая работа по воспрепятствованию вовлечения учащихся в незаконную деятельность", - добавил Гебос.
