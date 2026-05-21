В Чехии заявили, что Украину нужно как можно скорее интегрировать в НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Начальник генерального штаба обороны Чехии генерал Карел Ржегка заявил, что нужно как можно скорее интегрировать Украину в европейские военные структуры, а также в НАТО.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начальник генерального штаба обороны Чехии генерал Карел Ржегка заявил, что нужно как можно скорее интегрировать Украину в европейские военные структуры, а также в НАТО.

"Мы должны убедиться, что мы интегрируем Украину в европейские структуры, а также, я на это надеюсь, в структуры союзников (НАТО - ред.) как можно скорее", - заявил Ржегка на мероприятии издания Politico в рамках форума по международной безопасности в Праге

Он добавил, что не утверждает, что это легкий или однозначный вопрос, но думает, что в конечном счете этот вопрос сводится к политическому консенсусу.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что в НАТО есть консолидированная позиция по вхождению Украины в альянс.

"Есть консолидированная позиция НАТО, и они все либо по долгу службы, будучи высокопоставленными военными… регулярно делают эти заявления, чтобы обеспечить необходимую информационную подготовку к тому, что однажды этот вопрос на политическом уровне будет решен", - заявил " Ленте.ру " Новиков.