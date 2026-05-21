В Чехии заявили, что Украину нужно как можно скорее интегрировать в НАТО

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начальник генерального штаба обороны Чехии генерал Карел Ржегка заявил, что нужно как можно скорее интегрировать Украину в европейские военные структуры, а также в НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
Он добавил, что не утверждает, что это легкий или однозначный вопрос, но думает, что в конечном счете этот вопрос сводится к политическому консенсусу.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что в НАТО есть консолидированная позиция по вхождению Украины в альянс.
"Есть консолидированная позиция НАТО, и они все либо по долгу службы, будучи высокопоставленными военными… регулярно делают эти заявления, чтобы обеспечить необходимую информационную подготовку к тому, что однажды этот вопрос на политическом уровне будет решен", - заявил "Ленте.ру" Новиков.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в марте заявил, что вступление Украины в альянс потребует времени и на текущий момент этот вопрос на повестке дня не стоит.