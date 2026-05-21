Суд зарегистрировал жалобу на приговор Чекалину

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артему Чекалину, получившему 7 лет колонии за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, сообщили РИА Новости в суде.

Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, Чекалин находится в СИЗО "Бутырка", дело в отношении Лерчек, у которой диагностирован рак, приостановлено до ее выздоровления.