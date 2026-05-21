Суд зарегистрировал жалобу на приговор Чекалину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гагаринский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор Артему Чекалину.
- Экс-супруг Лерчек получил 7 лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.
- Дело в отношении Валерии Чекалиной приостановили до ее выздоровления.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артему Чекалину, получившему 7 лет колонии за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Чекалина Артема Александровича на приговор", - сказал собеседник агентства.
Как указывало следствие, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы.
Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, Чекалин находится в СИЗО "Бутырка", дело в отношении Лерчек, у которой диагностирован рак, приостановлено до ее выздоровления.