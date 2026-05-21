Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный чай​ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 21.05.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный чай​

РИА Новости: листья качественного чая должны быть однородного цвета и размера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКружка чая в подстаканнике в вагоне пассажирского поезда
Кружка чая в подстаканнике в вагоне пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кружка чая в подстаканнике в вагоне пассажирского поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При покупке чая следует обратить внимание на целостность упаковки и наличие обязательной маркировки с указанием названия продукта, состава, адреса изготовителя, даты упаковки, массы, условий хранения и срока годности.
  • Листья качественного чая должны быть однородного цвета и размера, без посторонних включений, стеблей и сломанных листьев.
  • Чай обладает высокой биологической и пищевой ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину, танинам, теафлавинам, которые оказывают антиоксидантное, противовоспалительное и антимикробное воздействие на организм человека.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Листья качественного чая должны быть однородного цвета и размера, а упаковка напитка - целой, без повреждений и с маркировкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ежегодно 21 мая отмечается Международный день чая.
"При покупке чая в первую очередь следует обратить внимание на целостность упаковки – она должна быть неповрежденной, изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса, условия хранения и срок годности", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что листья чая должны быть однородного цвета и размера. Поломанных листьев, стеблей, посторонних включений быть не должно. "Ржавый" или коричневый оттенок сухого черного чая говорит о среднем качестве, а наличие чайной пыли или серого цвета недопустимо.
Чай обладает высокой биологической и пищевой ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину, танинам, теафлавинам. Перечисленные компоненты оказывают антиоксидантное, противовоспалительное и антимикробное воздействие на организм человека, отметили в ведомстве.
Девушка пьет чай с лимоном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай
27 февраля, 06:17
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала