В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный чай​

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Листья качественного чая должны быть однородного цвета и размера, а упаковка напитка - целой, без повреждений и с маркировкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"При покупке чая в первую очередь следует обратить внимание на целостность упаковки – она должна быть неповрежденной, изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса, условия хранения и срок годности", - говорится в сообщении.