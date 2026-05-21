16:26 21.05.2026
Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял 4,8 тыс звонков из регионов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" обработали более 80 тысяч звонков с начала года, из них порядка 4,8 тысячи поступили из других регионов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе для будущих родителей работает кол-центр "Стань мамой в Подмосковье". Его операторы не только ответят на волнующие вопросы, но и расскажут о системе родовспоможения региона, документах, необходимых в роддоме, положенных выплатах, помогут с выбором медицинского учреждения.
"Узнать о системе родовспоможения Московской области можно на специализированном портале "Стань мамой в Подмосковье". Если же у будущих родителей остаются дополнительные вопросы, они всегда могут получить консультацию в нашем кол-центре. С начала года его операторы обработали уже более 80 тысяч звонков, из них порядка 4,8 тысячи поступили из других регионов", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Узнать больше о работе системы родовспоможения Московской области можно на портале "Стань мамой в Подмосковье".
Также при рождении ребенка в регионе родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!".
 
