Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил дефицит бюджета Украины - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 21.05.2026 (обновлено: 13:08 21.05.2026)
Медведев оценил дефицит бюджета Украины

Медведев: бюджет Украины был бы дефицитным на 50% без внешнего финансирования

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бюджет Украины был бы дефицитным более чем на 50% без внешнего финансирования, кредитов и поддержки ЕС, США, МВФ и Всемирного банка, заявил Дмитрий Медведев.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бюджет Украины был бы дефицитным более чем на 50% без внешнего финансирования, кредитов и поддержки ЕС, США, МВФ и Всемирного банка, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Украина живет за счет внешнего финансирования со стороны международных организаций в виде грантов, кредитов и прямой поддержки из средств ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи ее бюджет был бы дефицитным более чем на 50%", - написал он на платформе "Макс".
"Государство, которое не может поддерживать собственную финансовую и оборонную устойчивость без постоянных внешних вливаний, неизбежно утрачивает суверенитет", - добавил Медведев.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Белый дом не включил пункты поддержки Украины в проект бюджета на 2027 год
3 апреля, 17:48
 
УкраинаСШАЕвросоюзДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала