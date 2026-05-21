Медведев оценил дефицит бюджета Украины

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бюджет Украины был бы дефицитным более чем на 50% без внешнего финансирования, кредитов и поддержки ЕС, США, МВФ и Всемирного банка, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Украина живет за счет внешнего финансирования со стороны международных организаций в виде грантов, кредитов и прямой поддержки из средств ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи ее бюджет был бы дефицитным более чем на 50%", - написал он на платформе "Макс".
"Государство, которое не может поддерживать собственную финансовую и оборонную устойчивость без постоянных внешних вливаний, неизбежно утрачивает суверенитет", - добавил Медведев.