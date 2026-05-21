Рейтинг@Mail.ru
РЖД помогут семьям погибших при ударе ВСУ брянских железнодорожников - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 21.05.2026 (обновлено: 17:46 21.05.2026)
РЖД помогут семьям погибших при ударе ВСУ брянских железнодорожников

РЖД окажут помощь семьям трех погибших при атаке ВСУ брянских железнодорожников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • От удара ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области погибли машинист, его помощник и осмотрщик-ремонтник вагонов.
  • РЖД сообщили, что окажут необходимую поддержку семьям погибших железнодорожников.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. РЖД окажут семьям погибших из-за атаки БПЛА в Брянской области железнодорожников необходимую поддержку, сообщила компания.
Ранее в четверг врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области два человека погибли и один ранен. Позже РЖД сообщили, что в результате атаки погибли машинист, его помощник и осмотрщик-ремонтник вагонов.
"Глубочайшие соболезнования родным и близким наших товарищей. Мысли и сердца железнодорожников сейчас вместе с вами. ОАО "РЖД" сделает все, чтобы оказать семьям необходимую поддержку и помочь пережить эту невосполнимую утрату", - говорится в сообщении РЖД на платформе "Макс".
Житель Ставропольского края Саша Конь - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Брянской области путешественник Саша Конь погиб от удара ВСУ
14 мая, 19:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУнечаЕгор КовальчукРЖДВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала