РЖД помогут семьям погибших при ударе ВСУ брянских железнодорожников

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. РЖД окажут семьям погибших из-за атаки БПЛА в Брянской области железнодорожников необходимую поддержку, сообщила компания.
Ранее в четверг врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области два человека погибли и один ранен. Позже РЖД сообщили, что в результате атаки погибли машинист, его помощник и осмотрщик-ремонтник вагонов.
"Глубочайшие соболезнования родным и близким наших товарищей. Мысли и сердца железнодорожников сейчас вместе с вами. ОАО "РЖД" сделает все, чтобы оказать семьям необходимую поддержку и помочь пережить эту невосполнимую утрату", - говорится в сообщении РЖД на платформе "Макс".