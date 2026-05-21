Британия за год одобрила более 90% заявлений россиян на визы

ЛОНДОН, 21 мая - РИА Новости. Великобритания за год одобрила более 90% заявлений россиян на гостевые визы, выяснило РИА Новости, проанализировав последние официальные данные по выдаче виз.

Гостевая виза - разрешение на въезд в Великобританию , которое выдается иностранцам для посещения друзей, родственников, а также для туризма, деловых визитов или участия в мероприятиях. Стандартный срок действия гостевой визы составляет 6 месяцев.

Как свидетельствуют изученные РИА Новости данные британского министерства внутренних дел, за период с марта 2025 года по март 2026 года было одобрено 93%, или 47 954 заявления. В предыдущий период эта доля составляла 90%.

Кроме того, спрос среди россиян на гостевые визы в Великобританию вырос на 10% год к году. С марта 2025 года по март текущего года 50 147 россиян подали заявления на получение британской гостевой визы. За предшествующий период, с марта 2024 года по март 2025 года на заявления на получение британской визы подали 45 444 россиянина.

При этом Россия осталась на 10 месте в топ-20 стран с самым высоким спросом на британские гостевые визы.

Нигерия, Пакистан, Южная Африка, Филиппины, Таиланд и Украина. Первое место с большим отрывом занимают Индия Китай . В каждой из этих стран стабильно подаются порядка 0,5 миллиона заявлений в год. Также среди топ-10 стран в прошлом году оказались Турция