Британия за год одобрила более 90% заявлений россиян на визы

ЛОНДОН, 21 мая - РИА Новости. Великобритания за год одобрила более 90% заявлений россиян на гостевые визы, выяснило РИА Новости, проанализировав последние официальные данные по выдаче виз.
Гостевая виза - разрешение на въезд в Великобританию, которое выдается иностранцам для посещения друзей, родственников, а также для туризма, деловых визитов или участия в мероприятиях. Стандартный срок действия гостевой визы составляет 6 месяцев.
Как свидетельствуют изученные РИА Новости данные британского министерства внутренних дел, за период с марта 2025 года по март 2026 года было одобрено 93%, или 47 954 заявления. В предыдущий период эта доля составляла 90%.
Кроме того, спрос среди россиян на гостевые визы в Великобританию вырос на 10% год к году. С марта 2025 года по март текущего года 50 147 россиян подали заявления на получение британской гостевой визы. За предшествующий период, с марта 2024 года по март 2025 года на заявления на получение британской визы подали 45 444 россиянина.
При этом Россия осталась на 10 месте в топ-20 стран с самым высоким спросом на британские гостевые визы.
В период, который охватывают последние данные, еще не действовали новые сборы за британские визы. С 8 апреля министерство иностранных дел Великобритании повысило сборы для большинства категорий виз на 6-8%.