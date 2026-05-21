Рейтинг@Mail.ru
Британия за год одобрила более 90% заявлений россиян на визы - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 21.05.2026
Британия за год одобрила более 90% заявлений россиян на визы

РИА Новости: Британия за год одобрила 93% заявлений россиян на гостевые визы

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания за год одобрила более 90% заявлений россиян на гостевые визы.
  • Спрос среди россиян на гостевые визы в Великобританию вырос на 10% год к году.
  • Россия осталась на 10 месте в топ-20 стран с самым высоким спросом на британские гостевые визы.
ЛОНДОН, 21 мая - РИА Новости. Великобритания за год одобрила более 90% заявлений россиян на гостевые визы, выяснило РИА Новости, проанализировав последние официальные данные по выдаче виз.
Гостевая виза - разрешение на въезд в Великобританию, которое выдается иностранцам для посещения друзей, родственников, а также для туризма, деловых визитов или участия в мероприятиях. Стандартный срок действия гостевой визы составляет 6 месяцев.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Британия извинилась за "неуклюжий" шаг по поводу России
20 мая, 19:41
Как свидетельствуют изученные РИА Новости данные британского министерства внутренних дел, за период с марта 2025 года по март 2026 года было одобрено 93%, или 47 954 заявления. В предыдущий период эта доля составляла 90%.
Кроме того, спрос среди россиян на гостевые визы в Великобританию вырос на 10% год к году. С марта 2025 года по март текущего года 50 147 россиян подали заявления на получение британской гостевой визы. За предшествующий период, с марта 2024 года по март 2025 года на заявления на получение британской визы подали 45 444 россиянина.
При этом Россия осталась на 10 месте в топ-20 стран с самым высоким спросом на британские гостевые визы.
Первое место с большим отрывом занимают Индия и Китай. В каждой из этих стран стабильно подаются порядка 0,5 миллиона заявлений в год. Также среди топ-10 стран в прошлом году оказались Турция, Нигерия, Пакистан, Южная Африка, Филиппины, Таиланд и Украина.
В период, который охватывают последние данные, еще не действовали новые сборы за британские визы. С 8 апреля министерство иностранных дел Великобритании повысило сборы для большинства категорий виз на 6-8%.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Британия не уведомила ЕС о частичном отходе от санкций против России
Вчера, 13:25
 
В миреВеликобританияРоссияИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала