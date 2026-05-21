13:25 21.05.2026 (обновлено: 13:30 21.05.2026)
Британия не уведомила ЕС о частичном отходе от санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британия не уведомила ЕС о частичном отходе от энергетических санкций против России, это стало неожиданностью, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Великобритания не уведомила ЕС о частичном отходе от энергетических санкций против РФ на встрече G7, это стало неожиданностью, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Что касается вопроса о частичном отходе Великобритании в поддержке определенных санкций против России в энергетическом секторе, действительно, это было не то, что мы ожидали, и это не было отмечено во время нашей встречи министров финансов G7 в начале этой недели. Так что это стало неожиданностью", - признал он.
