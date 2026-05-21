Среди погибших при атаке БПЛА в Брянской области были отец и сын

Специальная военная операция на Украине
 
18:03 21.05.2026
Среди погибших при атаке БПЛА в Брянской области были отец и его 18-летний сын

  • В Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз на станции Унеча.
  • Среди погибших — трое железнодорожников: Евгений Кожанов, Вячеслав Харитончик и его сын Даниил Харитончик 2007 года рождения.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Среди погибших из-за атаки БПЛА железнодорожников в Брянской области был 18-летний Даниил Харитончик и его отец Вячеслав, следует из сообщения РЖД.
Компания сообщила, что в четверг на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли трое железнодорожников.
"…. Машинист Евгений Кожанов 1976 г.р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г.р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г.р.", - пишут РЖД.
Кожанов – отец пятерых детей, у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Брянская областьУнечаРЖД
 
 
