Среди погибших при атаке БПЛА в Брянской области были отец и сын

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз на станции Унеча.
- Среди погибших — трое железнодорожников: Евгений Кожанов, Вячеслав Харитончик и его сын Даниил Харитончик 2007 года рождения.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Среди погибших из-за атаки БПЛА железнодорожников в Брянской области был 18-летний Даниил Харитончик и его отец Вячеслав, следует из сообщения РЖД.
Компания сообщила, что в четверг на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли трое железнодорожников.
"…. Машинист Евгений Кожанов 1976 г.р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г.р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г.р.", - пишут РЖД.
Кожанов – отец пятерых детей, у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18