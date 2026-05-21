В Брянской области при ударе ВСУ по тепловозу погибли три человека
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 21.05.2026 (обновлено: 18:11 21.05.2026)
В Брянской области при ударе ВСУ по тепловозу погибли три человека

Три человека погибли при ударе беспилотника по тепловозу на станции Унеча

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области при ударе беспилотника по тепловозу на станции Унеча погибли три человека: машинист, его помощник и осмотрщик — ремонтник вагонов.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Три человека погибли при ударе беспилотника по тепловозу в Брянской области, сообщили в РЖД.
"Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 года рождения, помощник машиниста Вячеслав Харитончик <...> 1978 года рождения, осмотрщик — ремонтник вагонов Даниил Харитончик <...> 2007 года рождения", — говорится в публикации на платформе "Макс".

В компании добавили, что окажут семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУнечаРЖДВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
