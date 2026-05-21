В Брянской области при ударе ВСУ по тепловозу погибли три человека

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Три человека погибли при ударе беспилотника по тепловозу в Брянской области, сообщили в РЖД.
"
"Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 года рождения, помощник машиниста Вячеслав Харитончик <...> 1978 года рождения, осмотрщик — ремонтник вагонов Даниил Харитончик <...> 2007 года рождения", — говорится в публикации на платформе "Макс".
В компании добавили, что окажут семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18