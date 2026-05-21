Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области сбили 14 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 21.05.2026
В Смоленской области сбили 14 БПЛА ВСУ

Анохин: в Смоленской области сбили 14 БПЛА ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Смоленской области сбито и подавлено 14 украинских БПЛА.
  • Пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Четырнадцать украинских беспилотников перехвачены над территорией Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
"Над территорией Смоленской области силами ВКС России, ПВО и РЭБ министерства обороны РФ сбито и подавлено 14 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что на местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.
Анохин напомнил, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.
Как сообщало Минобороны РФ, силы и средства ПВО с 7.00 до 15.00 мск перехватили и уничтожили 196 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека из семьи участника СВО
Вчера, 15:26
 
БезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала