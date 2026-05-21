В Смоленской области сбили 14 БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Четырнадцать украинских беспилотников перехвачены над территорией Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
"Над территорией Смоленской области силами ВКС России, ПВО и РЭБ министерства обороны РФ сбито и подавлено 14 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что на местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.
Анохин напомнил, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.
Как сообщало Минобороны РФ, силы и средства ПВО с 7.00 до 15.00 мск перехватили и уничтожили 196 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.