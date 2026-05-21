Над Ульяновской областью уничтожили два украинских БПЛА

САРАТОВ, 21 мая — РИА Новости. Над Ульяновской областью сбили два украинских дрона, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области", — написал он на платформе "Макс".
Обломки упали в Радищевском районе, пострадавших и повреждений имущества нет, добавил губернатор.
По информации Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами сбили 121 украинский беспилотник.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
