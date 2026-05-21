Рейтинг@Mail.ru
В морской пехоте назвали приоритетные цели среди беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 21.05.2026
В морской пехоте назвали приоритетные цели среди беспилотников ВСУ

РИА Новости: разведывательные БПЛА ВСУ являются приоритетной целью ПВО морпехов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приоритетными целями для подразделений ПВО на добропольском направлении являются разведывательные и корректировочные беспилотники ВСУ.
  • Среди наиболее опасных беспилотников — украинские Shark, а также дроны Jupiter и немецкие Vector.
  • Отдельно отмечена важность уничтожения картографических беспилотников, применяемых для разведки местности и подготовки ударов.
ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Приоритетными целями для подразделений противовоздушной обороны на добропольском направлении являются разведывательные и корректировочные беспилотники ВСУ, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Сармат".
По словам командира дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты, особое внимание уделяется дронам, которые используются для поиска и наведения украинской артиллерии.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Бойцы за сутки уничтожили 16 замаскированных пикапов ВСУ в Сумской области
Вчера, 06:37
"Приоритетные цели — это разведчики, корректировщики", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди наиболее опасных беспилотников — украинские Shark, а также дроны Jupiter и немецкие Vector.
"Jupiter, H1, Vector немецкого производства, который ищет нашу артиллерию", — сообщил командир дивизиона.
Отдельно морпех отметил важность уничтожения картографических беспилотников, применяемых для разведки местности и подготовки ударов.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Войска "Днепра" нанесли поражение трем бригадам ВСУ за сутки
Вчера, 12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала