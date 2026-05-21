Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приоритетными целями для подразделений ПВО на добропольском направлении являются разведывательные и корректировочные беспилотники ВСУ.
- Среди наиболее опасных беспилотников — украинские Shark, а также дроны Jupiter и немецкие Vector.
- Отдельно отмечена важность уничтожения картографических беспилотников, применяемых для разведки местности и подготовки ударов.
ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Приоритетными целями для подразделений противовоздушной обороны на добропольском направлении являются разведывательные и корректировочные беспилотники ВСУ, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Сармат".
По словам командира дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты, особое внимание уделяется дронам, которые используются для поиска и наведения украинской артиллерии.
"Приоритетные цели — это разведчики, корректировщики", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди наиболее опасных беспилотников — украинские Shark, а также дроны Jupiter и немецкие Vector.
"Jupiter, H1, Vector немецкого производства, который ищет нашу артиллерию", — сообщил командир дивизиона.
Отдельно морпех отметил важность уничтожения картографических беспилотников, применяемых для разведки местности и подготовки ударов.