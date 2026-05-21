В морской пехоте назвали приоритетные цели среди беспилотников ВСУ

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Приоритетными целями для подразделений противовоздушной обороны на добропольском направлении являются разведывательные и корректировочные беспилотники ВСУ, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Сармат".

По словам командира дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты, особое внимание уделяется дронам, которые используются для поиска и наведения украинской артиллерии.

"Приоритетные цели — это разведчики, корректировщики", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди наиболее опасных беспилотников — украинские Shark, а также дроны Jupiter и немецкие Vector.

"Jupiter, H1, Vector немецкого производства, который ищет нашу артиллерию", — сообщил командир дивизиона.