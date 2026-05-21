Решение Европы в отношении России поразило журналиста

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Москва не будет впустую тратить время на переговорах с Европой, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Европейцы, наконец, осознают, что им нужно поговорить с Россией. Россия тоже готова к разговору. Но не для того, чтобы отнять у кого-то время", — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, признался, что лично для него предпочтительней был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда для этого настанет правильный момент.
