Решение Европы в отношении России поразило журналиста - РИА Новости, 21.05.2026
09:14 21.05.2026
Решение Европы в отношении России поразило журналиста

Боуз: Россия не будет впустую тратить время на переговорах с Европой

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Москва не будет впустую тратить время на переговорах с Европой, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Европейцы, наконец, осознают, что им нужно поговорить с Россией. Россия тоже готова к разговору. Но не для того, чтобы отнять у кого-то время", — говорится в публикации.

Президент Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, признался, что лично для него предпочтительней был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.

В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда для этого настанет правильный момент.
