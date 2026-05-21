В Болгарии заявили, что ЕС делает все, чтобы представить Россию как врага - РИА Новости, 21.05.2026
18:45 21.05.2026
В Болгарии заявили, что ЕС делает все, чтобы представить Россию как врага

Георгиев: ЕС делает все, чтобы показать Россию врагом, но этого не происходит

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Народного собрания Республики Болгария Ангел Георгиев заявил, что Евросоюз делает все, чтобы представить Россию как врага, но этого не происходит.
  • Георгиев подчеркнул стремление к дружбе и сотрудничеству между Евросоюзом и Россией.
  • Депутат добавил, что Болгария может стать посредником между ЕС и Россией.
ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Евросоюз делает все, чтобы представить Россию как врага, но этого не происходит, заявил депутат Народного собрания Республики Болгария Ангел Георгиев.
В Перми 20-23 мая проходят Вторые международные общественно-политические слушания в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития.
"У нас очень много общего... Евросоюз делает все, чтобы представить Россию как врага, на самом деле этого не происходит. Мы стремимся к тому, чтобы быть друзьями, чтобы создать сотрудничество, наладить дружественные связи. Цель в этом, а не в эскалации конфликта", - сказал журналистам Георгиев после мероприятий в четверг.
Он добавил, что Болгария может для этого стать посредником между ЕС и Россией.
