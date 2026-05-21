Стало известно, чем заболели подростки в детском лагере в Башкирии

УФА, 21 мая - РИА Новости. Подростки в детском лагере в Башкирии, предварительно, заболели гастроэнтеритом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Предварительно, у детей гастроэнтерит", - сказал собеседник агентства.
Гастроэнтерит - это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника.
Ранее сообщалось, что произошло массовое заболевание детей в возрасте 11-15 лет в детском оздоровительном лагере Абзелиловского района. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.