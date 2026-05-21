23:31 21.05.2026
В ГД рассказали, что получает российский бизнес от договоренностей с Китаем

Говырин: малый бизнес в России получит ряд инструментов для выхода на рынок КНР

Флаги КНР и России. Архивное фото
  • Российский малый и средний бизнес получит инструменты для выхода на китайский рынок, включая продление безвизового режима поездок до 31 декабря 2027 года.
  • Региональные центры поддержки экспорта будут компенсировать до половины затрат на хранение продукции на складах за рубежом и на рекламу при наличии сертификата «Сделано в России».
  • Роспатент и патентное ведомство Китая договорились о координационных центрах для защиты прав на товарные знаки и технологии на китайском рынке.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес в результате переговоров России и Китая получит ряд инструментов для выхода на китайский рынок, включая продление безвизового режима поездок, компенсацию части затрат на логистику и продвижение, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Президент РФ Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"За два майских дня в Пекине стороны приняли около 40 документов. Громкие энергетические и инфраструктурные проекты касаются крупного бизнеса, тогда как для небольших компаний приготовлен отдельный набор рабочих инструментов, снижающих порог входа на китайский рынок. Разницу малый и средний бизнес почувствует уже в этом году по нескольким направлениям", - сказал Говырин.
Он отметил, что безвизовый режим взаимных поездок продлен до 31 декабря 2027 года, что снимает с предпринимателя расходы на оформление документов и недели ожидания, для фирмы без отдельного отдела по зарубежной работе возможность сесть в самолет и провести переговоры лично стоит дорогого.
"Дальше идут деньги на продвижение и логистику. Региональные центры поддержки экспорта компенсируют до половины затрат на хранение продукции на складах за рубежом и на рекламу при наличии сертификата "Сделано в России", а лимит софинансирования логистики собираются удвоить", - добавил депутат.
Рядом, как пояснил Говырин, работают программы сопровождения для тех, кто экспортом еще не занимался, с пошаговой помощью от самой первой поставки.
"Не менее значим выход к покупателю напрямую. Через национальные магазины "Сделано в России" небольшой производитель попадает на крупные китайские площадки без собственной инфраструктуры, а прием платежей и доставку берет на себя единый оператор", - считает он.
По словам парламентария, на май открыто 36 таких магазинов, в Даляне заработала и первая постоянная торговая зона, а также идут и очные форматы, недавняя фестиваль-ярмарка прошла в Харбине.
"Отдельно стоит защита брендов. Роспатент и патентное ведомство Китая договорились о координационных центрах, которые помогут отстаивать права на товарные знаки и технологии на чужом рынке", - подчеркнул Говырин.
По его мнению, для малой компании, где имя и разработка нередко составляют весь капитал, это закрывает реальную угрозу копирования.
"Товарооборот за первые четыре месяца года прибавил почти 20%, расчеты идут в рублях и юанях. На таком фоне государство берет на себя часть продвижения, логистики и правовой защиты, и небольшая фирма получает возможность торговать с Китаем наравне с крупными игроками", - подытожил член думского комитета.
КитайРоссияПекинВладимир ПутинАлексей ГовыринГосдума РФФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)В мире
 
 
