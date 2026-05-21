Бизнес находит путь на международные рынки с помощью "Сделано в России"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские компании находят путь на международные рынки благодаря поддержке национального бренда "Сделано в России" и инструментов цифровой платформы "Мой экспорт". Эти меры государственной поддержки позволяют предприятиям разного профиля - от дизайна до промышленного оборудования - подтверждать качество своей продукции и масштабировать продажи за рубежом.

Иркутский дизайнерский проект FERZDECO, создающий настенные часы "Байкал", прошел добровольную сертификацию РЭЦ по характеристике "Уникальность". Это открыло бренду дорогу на фестиваль-ярмарку в Харбине. Основательница Анастасия Оглоблина рассказала, что после возвращения из-за пандемии ей пришлось начинать бизнес с нуля, но благодаря поддержке государства и РЭЦ удалось превратить авторское производство в экспортный успех. Акцент на региональной айдентике делает продукт востребованным в Китае, где высоко ценятся подарки с историей. Представитель РЭЦ в Иркутске Яна Станевич подчеркнула, что для креативных индустрий знак качества становится маркером доверия, помогающим быстрее налаживать контакты с зарубежными партнерами.

Самарский завод "АвтоГазТранс", специализирующийся на системах для хранения углекислоты, также получил сертификат "Сделано в России". Предприятие, работающее с 1992 года, известно своими высокотехнологичными решениями и долгим сроком службы оборудования. Экспортная география охватывает страны ЕАЭС, Грузию и Центральную Азию, а в планах - выход на Монголию. В компании отметили, что активное использование сервисов "Моего экспорта", таких как софинансирование участия в выставках и в бизнес-миссиях, помогло нарастить объемы поставок и найти новых партнеров. А сертификат "Сделано в России" подтвердил оригинальность решений.

Новосибирский производитель функционального питания "Здоровое питание" также получил сертификат "Сделано в России". За 26 лет работы компания выросла из локального производителя в федерального игрока, выпускающего более миллиона батончиков в месяц. Благодаря инструментам РЭЦ, в частности международным бизнес-миссиям, производитель наладил поставки в Таджикистан и Китай, адаптировав упаковку под местные требования. В "Здоровом питании" уверены, что знак национального бренда станет гарантией безопасности и качества для иностранных потребителей и поможет закрепиться на рынках Азии.

Программа продвижения "Сделано в России" и платформа "Мой экспорт" образуют единую экосистему поддержки. Получение сертификата является бесплатным и служит подтверждением высокого уровня отечественной продукции. Более подробная информация о программе доступна на сайте РЭЦ.

