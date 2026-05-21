Бизнес находит путь на международные рынки с помощью "Сделано в России"

16:53 21.05.2026
Бизнес находит путь на международные рынки благодаря бренду "Сделано в России"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские компании находят путь на международные рынки благодаря поддержке национального бренда "Сделано в России" и инструментов цифровой платформы "Мой экспорт". Эти меры государственной поддержки позволяют предприятиям разного профиля - от дизайна до промышленного оборудования - подтверждать качество своей продукции и масштабировать продажи за рубежом.
Иркутский дизайнерский проект FERZDECO, создающий настенные часы "Байкал", прошел добровольную сертификацию РЭЦ по характеристике "Уникальность". Это открыло бренду дорогу на фестиваль-ярмарку в Харбине. Основательница Анастасия Оглоблина рассказала, что после возвращения из-за пандемии ей пришлось начинать бизнес с нуля, но благодаря поддержке государства и РЭЦ удалось превратить авторское производство в экспортный успех. Акцент на региональной айдентике делает продукт востребованным в Китае, где высоко ценятся подарки с историей. Представитель РЭЦ в Иркутске Яна Станевич подчеркнула, что для креативных индустрий знак качества становится маркером доверия, помогающим быстрее налаживать контакты с зарубежными партнерами.
Самарский завод "АвтоГазТранс", специализирующийся на системах для хранения углекислоты, также получил сертификат "Сделано в России". Предприятие, работающее с 1992 года, известно своими высокотехнологичными решениями и долгим сроком службы оборудования. Экспортная география охватывает страны ЕАЭС, Грузию и Центральную Азию, а в планах - выход на Монголию. В компании отметили, что активное использование сервисов "Моего экспорта", таких как софинансирование участия в выставках и в бизнес-миссиях, помогло нарастить объемы поставок и найти новых партнеров. А сертификат "Сделано в России" подтвердил оригинальность решений.
Новосибирский производитель функционального питания "Здоровое питание" также получил сертификат "Сделано в России". За 26 лет работы компания выросла из локального производителя в федерального игрока, выпускающего более миллиона батончиков в месяц. Благодаря инструментам РЭЦ, в частности международным бизнес-миссиям, производитель наладил поставки в Таджикистан и Китай, адаптировав упаковку под местные требования. В "Здоровом питании" уверены, что знак национального бренда станет гарантией безопасности и качества для иностранных потребителей и поможет закрепиться на рынках Азии.
Программа продвижения "Сделано в России" и платформа "Мой экспорт" образуют единую экосистему поддержки. Получение сертификата является бесплатным и служит подтверждением высокого уровня отечественной продукции. Более подробная информация о программе доступна на сайте РЭЦ.
Сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России. Самые актуальные новости об экспорте можно узнать в Telegram-канале РЭЦ.
 
