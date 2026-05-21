05:16 21.05.2026
Экс-дипломат объяснил, почему Киев позволял США строить биолаборатории

Флаг и герб Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что готовность Украины размещать у себя американские биолаборатории указывает на желание Киева втянуть США в конфликт с Россией.
  • Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что США проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине.
  • Россия заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, по данным Минобороны РФ все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Готовность Украины размещать у себя американские биолаборатории прямо указывает на желание Киева втянуть США в конфликт с Россией, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Готовность Украины стать площадкой для опасных экспериментов говорит о стремлении Украины вовлечь США в противостояние с Россией", - сказал экс-дипломат.
Большое количество разрабатывающих биологическое оружие лабораторий на Украине, в свою очередь, Форд объяснил географическим расположением страны.
"Расположение такого количества биолабораторий на территории Украины можно объяснить только географическими особенностями: Украина граничит с Россией, которая является целью в возможном биологическом конфликте", - добавил он.
Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила на прошлой неделе, что США проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".
