ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Готовность Украины размещать у себя американские биолаборатории прямо указывает на желание Киева втянуть США в конфликт с Россией, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

"Готовность Украины стать площадкой для опасных экспериментов говорит о стремлении Украины вовлечь США в противостояние с Россией", - сказал экс-дипломат.

Большое количество разрабатывающих биологическое оружие лабораторий на Украине, в свою очередь, Форд объяснил географическим расположением страны.

"Расположение такого количества биолабораторий на территории Украины можно объяснить только географическими особенностями: Украина граничит с Россией , которая является целью в возможном биологическом конфликте", - добавил он.

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила на прошлой неделе, что США проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.

Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.