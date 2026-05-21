"Билайн": количество нежелательных звонков год к году снизилось в три раза

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. С начала года антифрод-система "Билайна" заблокировала порядка 213 миллионов мошеннических и спам-звонков, за аналогичный период прошлого года их поступило почти 640 миллионов, сообщает пресс-служба оператора.

При этом количество спасенных клиентов уменьшилось примерно на треть – с 87,4 миллиона до 53,7 миллиона, – то есть злоумышленники пытаются растить качество там, где им не удается взять количеством.

Динамика активности аферистов показывает, что инструменты антифрода, а также меры, которые принимаются для борьбы с мошенничеством на уровне государства, действительно работают и усложняют задачу аферистам.

В ответ мошенники меняют тактику и работают на повышение эффективности: планируют атаки заранее, совершенствуют методы социальной инженерии, а также используют фишинг и вредоносное ПО. Каждый день количество клиентов, переходящих на опасные ресурсы, вырастает примерно на 60 тысяч. В среднем в месяц порядка 1,5 миллиона клиентов делают такие переходы, и около 20% из них обнаруживают признаки заражения.