Рейтинг@Mail.ru
"Билайн": количество нежелательных звонков год к году снизилось в три раза - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 21.05.2026
"Билайн": количество нежелательных звонков год к году снизилось в три раза

"Билайн": число нежелательных звонков год к году уменьшилось втрое

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. С начала года антифрод-система "Билайна" заблокировала порядка 213 миллионов мошеннических и спам-звонков, за аналогичный период прошлого года их поступило почти 640 миллионов, сообщает пресс-служба оператора.
При этом количество спасенных клиентов уменьшилось примерно на треть – с 87,4 миллиона до 53,7 миллиона, – то есть злоумышленники пытаются растить качество там, где им не удается взять количеством.
Динамика активности аферистов показывает, что инструменты антифрода, а также меры, которые принимаются для борьбы с мошенничеством на уровне государства, действительно работают и усложняют задачу аферистам.
В ответ мошенники меняют тактику и работают на повышение эффективности: планируют атаки заранее, совершенствуют методы социальной инженерии, а также используют фишинг и вредоносное ПО. Каждый день количество клиентов, переходящих на опасные ресурсы, вырастает примерно на 60 тысяч. В среднем в месяц порядка 1,5 миллиона клиентов делают такие переходы, и около 20% из них обнаруживают признаки заражения.
В пресс-службе добавили, что оператор предотвращает переходы на опасные сайты в мобильной сети и сети широкополосного доступа. В месяц таким образом блокируется около 210 тысяч сайтов – в основном это подделки страниц маркетплейсов и популярных банков.
 
БилайнТехнологииВымпелКоммобильная связьКибербезопасностьИнформационная безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала