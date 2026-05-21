Беженец рассказал о конфликтах на языковой почве в Родинском

ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Конфликты на языковой почве, связанные с использованием русского языка, происходили в городе Родинское в ДНР до его освобождения, рассказал РИА Новости беженец Михаил Скирда.
"Продавец разговаривала на русском языке, и одна приезжая женщина начала возмущаться, почему с ней говорят по-русски", — сообщил Скирда.
Он рассказал, что вступился за сотрудницу аптеки.
"Я сказал ей: "Тебе нужны лекарства — бери и уходи. Девочка у себя дома разговаривает на своем языке", — отметил беженец.
По словам Скирды, произошедшее вызвало реакцию у находившихся рядом людей. Также он добавил, что подобные конфликты в городе происходили и ранее.
Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.