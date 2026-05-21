Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал о конфликтах на языковой почве в Родинском - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 21.05.2026
Беженец рассказал о конфликтах на языковой почве в Родинском

РИА Новости: в Родинском до освобождения происходили конфликты на языковой почве

© REUTERS / Viacheslav MadiievskyiУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© REUTERS / Viacheslav Madiievskyi
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Родинское в ДНР до его освобождения происходили конфликты на языковой почве, связанные с использованием русского языка.
  • Беженец Михаил Скирда рассказал о случае, когда он вступился за сотрудницу аптеки, разговаривавшую на русском языке.
  • По словам Скирды, произошедшее вызвало реакцию у находившихся рядом людей, и подобные конфликты в городе происходили и ранее.
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Конфликты на языковой почве, связанные с использованием русского языка, происходили в городе Родинское в ДНР до его освобождения, рассказал РИА Новости беженец Михаил Скирда.
"Продавец разговаривала на русском языке, и одна приезжая женщина начала возмущаться, почему с ней говорят по-русски", — сообщил Скирда.
Он рассказал, что вступился за сотрудницу аптеки.
"Я сказал ей: "Тебе нужны лекарства — бери и уходи. Девочка у себя дома разговаривает на своем языке", — отметил беженец.
По словам Скирды, произошедшее вызвало реакцию у находившихся рядом людей. Также он добавил, что подобные конфликты в городе происходили и ранее.
Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Беженец рассказал, как ВСУ использовали школу в Родинском
13 мая, 01:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала