В Минздраве назвали среднее число женщин с бесплодием в России
10:59 21.05.2026
В Минздраве назвали среднее число женщин с бесплодием в России

РИА Новости: число женщин с бесплодием составляет в РФ 7,8 случая на тысячу

  • Число женщин с бесплодием в России составляет в среднем 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста.
  • Число женщин с бесплодием на тысячу женщин 18–49 лет колебалось в диапазоне от 6,4 в 2012 году до 8,5 в 2017 и 2019 годах.
  • Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина сообщила, что распространение бесплодия в России в последние десять лет остается стабильным.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число женщин с бесплодием составляет в России в среднем 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным министерства, число женщин с бесплодием на тысячу женщин 18-49 лет колебалось в небольшом диапазоне от 6,4 в 2012 году и до 8,5 в 2017 и 2019 годах. В материалах ведомства отмечается, что число женщин с бесплодием в среднем составляет 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста.
В среду главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина сообщала, что распространение бесплодия в России в последние десять лет остается стабильным, доля лечения с помощью вспомогательных репродуктивных технологий увеличивается.
