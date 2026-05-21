В Минздраве назвали среднее число женщин с бесплодием в России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число женщин с бесплодием составляет в России в среднем 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным министерства, число женщин с бесплодием на тысячу женщин 18-49 лет колебалось в небольшом диапазоне от 6,4 в 2012 году и до 8,5 в 2017 и 2019 годах. В материалах ведомства отмечается, что число женщин с бесплодием в среднем составляет 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста.